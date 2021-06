Questo il comunicato diramato dal noto giornalista, conduttore e autore televisivo e radiofonico Maurizio Costanzo: "Ho firmato un accordo con l' AS Roma come responsabile di strategie della comunicazione. Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. È bello fare di una passione una professione".

A Costanzo, tifoso romanista e amico di Francesco Totti, faranno dunque affidamento i Friedkin, proprietari americani del club capitolino, per avere una comunicazione più efficace.