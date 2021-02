A fine settembre la Roma è rimasta senza segretario generale, dato che Pantaleo Longo si dimise dopo il caos legato alla messa in lista di Diawara per la partita col Verona, che costò ai giallorossi la sconfitta a tavolino. Un mese dopo, la Juventus ha chiuso i rapporti con Maurizio Lombardo, "l'uomo dei contratti" del club bianconero.



Oggi la Roma e l'ex Juve Lombardo hanno unito le proprie storie: la società di Friedkin ha infatti comunicato di averlo assunto come Chief Football Operating Officer a partire dal 1 marzo.