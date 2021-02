La Juventus è stata molto vicina a Bryan Reynolds, terzino americano che poteva sbarcare in Italia in sinergia con il Benevento, pronto ad accoglierlo fino alla fine della stagione a causa degli slot da extracomunitari tutti occupati in bianconero. In Italia è arrivato, ma non a Torino, bensì alla Roma, lesta nel sfruttare una fase di stallo tra Juve e Dallas per piazzare lo sgambetto. Il classe 2001 è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Roma, il contratto è stato depositato in Lega. Operazione chiusa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni di euro, con la società di MLS che si tratterrà il 15% della futura rivendita del giocatore.