Non sono giorni troppo tranquilli in casa Roma. Dopo la rottura tra Dzeko e mister Fonseca, ora il coronavirus che torna ad insinuarsi all'interno del gruppo squadra. Ci sono due tamponi positivi, infatti, nello staff tecnico. In conseguenza di ciò, tutto il gruppo è stato posto in isolamento a Trigoria. Una bolla nella quale sono stati svolti nuovi test molecolari per avere il via libera a giocare (calcio d'inizio fra pochi minuti all'Olimpico) contro lo Spezia. Una situazione che sta coinvolgendo anche Stephen El Shaarawy, pronto a tornare in giallorosso dopo l'esperienza in Cina ma positivo pure lui al Covid-19: aspetterà di negativizzarsi per firmare ufficialmente con la Roma fino al 2023.