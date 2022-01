Due casi di positività al Covid anche tra le file dei giocatori della Roma. Secondo quanto riferito da Sky Sport uno è Borja Mayoral, mentre l'altro non è stato rivelato. Entrambi, comunque, salteranno la gara dell'Epifania contro il Milan e quella del 9 gennaio contro la Juve.

Ecco la nota del club giallorosso: "AS Roma comunica che, a seguito dei controlli svolti attraverso i tamponi molecolari dopo la pausa delle attività della Prima Squadra, due calciatori – vaccinati – sono risultati positivi al Covid-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare".