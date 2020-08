Il coronavirus continua a diffondersi in Serie A. Oggi nella capitale sono arrivate due positività al Covid.19. Dopo Bruno Peres, un altro giocatore della Roma: Justin Kluivert. Peres e Kluivert si aggiungono ad Antonio Mirante e Carles Perez, già risultati positivi nei giorni scorsi. La squadra allenata da Fonseca avrebbe dovuto essere in campo da un'ora per l'allenamento odierno, ma a Trigoria hanno deciso per oggi di sospendere tutto. Come da protocollo, i giocatori risultati positivi saranno isolati per due settimane. Peres ha assicurato subito sui social di essere asintomatico.