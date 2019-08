La Juventus sta cercando di piazzare gli ultimi colpi in uscita e, malgrado l'avvicinamento che si era intravisto all'inizio della settimana, sembra che possa sfumare il passaggio di Rugani alla Roma. La squadra giallorossa infatti, come riporta Sky Sport, sta riaprendo i discorsi con il Liverpool per Lovren e così, la Juve perde anche la mezza certezza che Rugani potesse essere l'unica soluzione di Petrachi e Fonseca. La situazione resta in stallo, con le valutazioni fatte dai due club sul centrale ex Empoli e sulle potenziali contropartite che non coincidono ancora.