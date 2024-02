Autogol del tutto fortuito quello di Huijsen.

Il movimento per chiudere sul cross basso era giusto.

Sarebbe capitato a chiunque.



Non era un fenomeno ieri e non un brocco oggi.

Dean, difensore classe 2005 di proprietà della Juventus è ora in prestito alla Roma. Proprio con la maglia giallorossa è stato protagonista di uno sfortunato autogol questa sera nel corso della gara tra la Roma di Danielee il Torino di Ivan Juric. Gara che si è conclusa per 3-2 in favore dei giallorossi grazie alla tripletta di una vecchia conoscenza della Juventus: Paulo Dybala. Tre punti importanti per la squadra allenata da De Rossi. Una deviazione parecchio sfortunata quella del giovane olandese, di seguito il video di quanto accaduto nel corso del match.