Due gol, uno per tempo. La doppietta di Andrea Belotti ferma la Roma che alla prima partita casalinga del 2020 perde in casa contro uno splendido Torino trascinato dal suo capitano. Primo gol allo scadere del primo tempo. Il cronometro dice che è già passato il minuto di recupero concesso dal direttore di gara che però aveva fermato la partita per un minuto dopo aver assegnato il recupero. Le ripartenze dei granata fanno male alla squadra di Fonseca che sbatte contro un grande Sirigu. Nel finale segna ancora il Gallo su rigore causato da fallo di Smalling. La squadra di Mazzarri riprende fiato, quella giallorossa si ferma. All'Olimpico Torino batte Roma 2-0.