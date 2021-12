Sarebbe fuori pericolo, il 23enne colpito ieri daallo Stadio Olimpico durante Roma-Spezia. Il giovane sembra essersi stabilizzato e quindi al momento non dovrebbe essere in pericolo di vita. Si trova ancora in Terapia intensiva al Gemelli. Lo riporta Calciomercato.com.Anche, ieri sera, ha voluto dedicargli un pensiero al termine della gara sui canali ufficiali della Roma con un promessa: "Il malore del tifoso?. In quel caso se mi darà l'indirizzo gli invierò la mia, così la prossima volta che viene con questo freddo avrà la mia giacca".Al termine della gara con lo Spezia lo speaker ha invitato i giocatori a dedicare un applauso a Tommaso mentre dal 30' in poi