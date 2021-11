Le dichiarazioni di Tiago Pinto a Sky Sport, in merito al mercato e all'obiettivo Zakaria: "Non mi piace parlare di giocatori di altri club, non mi piace parlare pubblicamente delle strategie di mercato. L’unica volta che l’ho fatto è stato con Vina e dopo ho aspettato dieci giorni per chiudere la trattativa, mi ha portato un po’ di sfortuna (ride ndr). Sul mercato non possiamo creare delle grandi aspettative per gennaio perché sappiamo tutti com’è il mercato di gennaio. Ma siamo convinti che tutti insieme, proprietà, scouting, Mourinho, Tiago Pinto, come abbiamo fatto in estate, troveremo le soluzioni giuste per mantenere l’approccio sostenibile di cui abbiamo parlato ma allo stesso tempo migliorare la squadra come la proprietà, Mourinho e io vogliamo. Tuttavia, per favore, io lo so che in Italia dal 2 settembre si parla già del mercato di gennaio, ma un club e una squadra con una mentalità vincente si costruiscono anche in tutte quelle aree intorno al mercato: non è solo il mercato. È chiaro che portare bravi calciatori è importante, ma tutto quello che noi tutti insieme, e Mourinho in particolare, stiamo facendo è molto importante per il futuro della Roma"