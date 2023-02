, DS della Roma, ha parlato a Mediaset prima del quarto di finale di Coppa Italia che vedrà i giallorossi opporsi alla Cremonese: “La Cremonese ha battuto il Napoli al Maradona. Ovviakente noi abbiamo grande voglia di vincere la coppa ma dobbiamo giocare come se fosse una finale”.“Oggi non è il momento di parlare di Zaniolo. Oggi dobbiamo parlare della partita con la Cremonese. Quando sarà il momento giusto parleremo. Capisco la curiosità ma penso sia normale che il club abbia bisogno di un paio di giorni per considerare la situazione”.