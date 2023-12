Le parole del direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto, ai microfoni di DAZN: "Decreto crescita? Non mi permetto di criticare quelli che sono stati eletti democraticamente per prendere decisioni. Come uomo di calcio per me me è un errore troppo grande. Calcisticamente posso dire che questa è una grande botta".BONUCCI - "Sul tema del difensore, io ho tanti difetti come direttore sportivo ma dico sempre la verità, stiamo lavorando, abbiamo il settlement agreement che dobbiamo rispettare. Abbiamo una lista su cui stiamo lavorando, cerco una soluzione che vada bene all'allenatore e economicamente al club, di Bonucci non voglio parlare".MOURINHO - "Sappiamo che sono situazioni che dobbiamo trattare all'interno, non è ancora il momento di fare bilanci e desideri, il desiderio è oggi vincere, il futuro è oggi. Mio futuro? No è la cosa meno importante".