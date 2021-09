Il direttore sportivo della Roma Tiago Pinto ieri in conferenza stampa, dopo aver dato un 7.5 come voto al proprio mercato e aver parlato di vari temi legati alla sua squadra, ha dovuto rispondere a una domanda sulle cessioni di Pedro e Florenzi a delle concorrenti. Questa la dichiarazione del ds giallorosso, che cita un ormai grandissimo ex Juventus: "Tutte le scelte nella vita sono un rischio. Quando un giocatore vuole andar via questo è quello che conta. Stiamo costruendo un progetto in cui tutti devono voler morire per la Roma.Non sono uno che guarda le partite dell'Inter sperando che Dzeko non giochi. È stato un piacere lavorare con lui. Ora abbiamo Abraham, Shomurodov e Mayoral, non mi sembra che stiamo peggio dell'anno scorso".