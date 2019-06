Stephan El Sharaawy è ad un passo dall'addio alla Roma. L'esterno giallorosso è reduce da un'ottima stagione e le offerte per cambiare casacca non gli mancano. Nelle scorse settimane il suo nome è stato associato anche alla Juventus: i bianconeri avrebbero acquistato il giocatore nella trattativa volta a portare Mattia Perin a Roma. Tuttavia, queste voci sembrano aver perso consistenza, mentre crescono le quote di un suo trasferimento in Cina, allo Shanghai Shenhua. El Sharaawy incasserebbe 40 milioni di euro in tre stagioni. Questo inserimento potrebbe cambiare sensibilmente i piani della Juve, costretta a virare su altri profili.