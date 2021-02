Il mercato è chiuso, Edin Dzeko è rimasto alla Roma. Nei giorni scorsi si era parlato di una possibile cessione per il bosniaco dopo la rottura con l'allenatore Paulo Fonseca. Roma e Inter hanno provato a mettere in piedi uno scambio con Sanchez, sul giocatore c'era anche la Juventus ma alla fine non si è mosso da Trigoria. Non solo, oggi Dzeko è tornato ad allenarsi in gruppo in vista della prossima giornata di campionato proprio contro i bianconeri.