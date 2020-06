La Roma giallorossa si schiera contro la società. Continua la protesta dei tifosi, che stavolta ha affisso manifesti con le foto dei giocatori che potrebbero lasciare la capitale. Tra di loro ci sono anche Pellegrini, Zaniolo e Under, tre giocatori che piacciono alla Juventus e possibili sacrificati per sistemare il bilancio del club. “Svendita totale dal primo settembre per rinnovo assortimento. Trentasei rate a tasso zero” è la scritta che compare vicino alle loro immagini. Volantini sparsi per tutta Roma, un segno di protesta da parte dei tifosi quasi rassegnati a vederli partire. E la Juve è pronta all'assalto.