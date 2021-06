Come riporta Calciomercato.com, tra gli obiettivi della Roma per la porta c’è anche Szczesny. La dirigenza giallorossa, assieme a Mourinho, ha deciso che la ricerca di un nuovo portiere sarà una delle priorità per il mercato estivo, e tra i vari Rui Patricio, Gollini e Musso è spuntato anche il polacco della Juventus. Alla Roma costerebbe circa 30 milioni di euro e la soluzione potrebbe essere quella di inserire contropartite gradite alla Juve come Florenzi e Calafiori.