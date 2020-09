Non solo mercato dei giocatori, perché molto trasferimenti di questa sessione hanno avuto come protagonisti i dirigenti dei club, in particolare la figura del direttore sportivo. Da qualche tempo si vocifera l’interesse della Roma nei confronti di Fabio Paratici, CFO della Juventus, rumors discussi dal CEO giallorosso Guido Fienga in conferenza stampa: "E' una posizione vacante e quanto prima dovrà essere ricoperta dalla persona che riteniamo più competente per il club. Ho sentito il nome di Paratici e credo sia irrispettoso nei suoi confronti fare questo tipo di commenti. Per noi è un direttore sportivo del nostro avversario e tale resta, anzi speriamo di batterlo domenica".