La Roma, come la Fiorentina, avrebbe messo gli occhi su Rolando Mandragora, centrocampista che l'Udinese ha acquistato dalla Juventus per la bellezza di venti milioni di euro. Ecco, a clausola di quell'accordo, i bianconeri di Torino hanno mantenuto però una prelazione per il riacquisto, che scade proprio quest'estate. Come riporta Calciomercato.com il valore della recompra sarebbe di 26 milioni di euro. Il futuro del giocatore, quindi, è praticamente in mano alla Juventus, che potrebbe sbilanciarsi per riportarlo in bianconero.