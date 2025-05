Getty Images

Roma su Francisco Conceicao: cosa filtra

un' ora fa



Il futuro di Francisco Conceição potrebbe sì essere lontano dalla Juventus, ma non necessariamente dalla Serie A. Secondo quanto riportato da Tele Radio Stereo, la Roma avrebbe messo gli occhi sull’esterno offensivo portoghese e starebbe valutando la possibilità di presentare una prima offerta al Porto, club detentore del suo cartellino.



La Juventus, dal canto suo, conserva ancora una forma di diritto di prelazione: potrà acquistare il giocatore versando 30 milioni di euro nelle casse del club lusitano. Tuttavia, il riscatto di "Chico" sarebbe attualmente in fase di stallo. I bianconeri stanno riflettendo sull'investimento, complici le prestazioni altalenanti dell’esterno e il suo impiego sempre più ridotto sotto la guida tecnica di Igor Tudor, che nelle ultime settimane lo ha spesso relegato in panchina.