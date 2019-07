Merih Demiral può lasciare la Juventus nonostante i bianconeri abbiano già detto al Milan che al momento il calciatore non è sul mercato viste le precarie condizioni fisiche di Giorgio Chiellini. Secondo quanto riporta Il Messaggero, il difensore turco è entrato nel mirino della Roma, al pari di Daniele Rugani. La Juve valuta entrambi i difensori almeno 40 milioni di euro ma per il momento l'infortunio di Chiellini lascia tutto in stand-by.