Secondo quanto riporta Sky Sport, la Roma avrebbe messo le mani sul portiere del Betis Siviglia, Pau Lopez. Un'operazione complessivamente da 27,5 milioni di euro che sbarra la strada ad un altro nome sul quale si era mossa la società capitolina: Mattia Perin. Per il classe '92 italiano, la pista più calda in Italia resta quindi la Fiorentina, con le sirene portoghesi sempre accese ed il Milan in sordina, in caso di cessione di Donnarumma.