Maxi stangata a Josèda parte della. Il tecnico dellaè stato sanzionato con quattro giornate dida scontare in altrettante gare europee per gli insulti rivolti all'arbitro inglese Anthonyin seguito alla sconfitta nella finale dicontro il, che ha avuto una brutta scia anche in aeroporto dove il fischietto è stato preso di mira dai supporter giallorossi.Questo il: "L’Organo disciplinare, etico e di controllo UEFA ha preso le seguenti decisioni che influenzerebbero la partecipazione dei tifosi alle partite UEFA: sospendere l’allenatore dell’AS Roma, José Mourinho, per le prossime quattro (4) partite di competizioni UEFA per club a cui avrebbe altrimenti partecipato, per aver rivolto un linguaggio offensivo a un ufficiale di gara".