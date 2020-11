Stando a quanto riporta Il Tempo, la trattativa per il rinnovo del contratto tra Riccardo Calafiori e la Roma è in fase di stand-by. Il terzino giallorosso, seguito dagli scout della Juventus, ha un contratto fino al 2022 e l’intesa per il prolungamento non c’è ancora. Il club vorrebbe proporre al 2002 un quinquennale con una base fissa a 500mila euro. L’agente Mino Raiola spinge per un triennale a 1 milione e 200mila. Parti al lavoro, la sensazione è che la firma potrebbe arrivare a metà strada (800mila). Nel caso in cui la Roma non riuscisse a trovare l’accordo, allora il club capitolino ascolterebbe eventuali offerte, con la Juve che osserva, da lontano, interessata.