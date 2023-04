Il tecnico dellaAlessandroha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso alla vigilia della sfida decisiva contro la. Ecco le sue dichiarazioni: "Ci prepariamo con la normale tranquillità che abbiamo avuto in tutte queste partite. I numeri dicono che affrontiamo la gara con un buon margine di vantaggio, siamo a +8. E dobbiamo avere la serenità di scendere in campo conoscendo le nostre forze e cercando di mettere in difficoltà la Juventus, lo possiamo fare. Per loro è sicuramente un’ultima spiaggia, noi dobbiamo avere equilibrio e intelligenza".E ancora: "Sicuramente c’è molta attesa, da parte nostra, da parte loro e di tutta la gente che verrà allo stadio. È una partita molto importante, ma non mi piace utilizzare il termine determinante perché non è così. Credo ci siano tanti temi, come il fatto di vincere forse la prima volta in campionato con la Juve. Sarebbe una bella cosa, ma significherebbe anche allungare in classifica. Non sarebbe avere ancora la certezza matematica, ma guadagnare un margine ancora più ampio".