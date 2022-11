L'allenatore dellaWomen Alessandroè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara diitaliana contro la Juventus Women. Queste le sue parole:"Tanta, bella. Uno stadio importante, ci ha giocato un Parma molto importante, il poter giocare una finale qui è molto bello, credo che sia bello per tutto il calcio italiano e sarà un momento molto importante"."Sarebbe bello vincere un trofeo. La distanza non so, all'inizio stagione siamo protagonisti noi ma anche la Juve. Per il proseguo della stagione potrebbe essere importante ma siamo all'inizio è ancora molto lunga. Sarà ancora tutto da giocare in campionato e Champions. Speriamo di fare una grande gara e portare a casa il trofeo"."Battere la Juve farebbe piacere a chiunque. Domani la partita arriva in un momento che può dare senso al nostro percorso. Portare a casa un trofeo contro la Juve potrebbe essere importante. Sarà difficile, è un momento di crescita della nostra squadra, stiamo continuando a crescere"."È una difficoltà. La cosa più importante non è per il rischio di non riuscire a preparare le gare ma il rischio è avere infortuni. Io metto sempre prima la salute delle ragazze. Stiamo cercando di gestire al meglio La Rosa e le forze, devi avere una rosa importante e noi questo anno abbiamo la fortuna di averla. Devi guardare ogni particolare perchè è complicato. Questa settimana abbiamo avuto la possibilità di recuperare un po' e fare una settimana tipo come non succedeva da luglio quasi e siamo contenti"."Non svelerò il modulo. Siamo due squadre che si conoscono benissimo, non ci sono segreti. Ci siamo scontrati parecchie volte, ci conosciamo perfettamente. Spero che sarà una partita bella, avvincente, tra le due squadre che nel calcio italiano ed Europeo stanno proponendo il meglio. Sarà una partita secca, una finale, l'episodio molte volte determina una partita così. Cercheremo di fare una grande gara perchè la vogliamo e vogliamo portare a casa il trofeo"."Quando giochi una partita di questo tipo c'è l'attenzione a capire a che punto siamo, cercare di fare una grande gara. In me e nelle calciatrici c'è voglia di rivalsa, la partita di Ferrara ci è rimasta perchè avevamo fatto una grande gara ma per due episodi puoi perdere una partita. L'inizio di stagione dimostra che stiamo facendo bene e quindi vogliamo fare una grande gara anche qui e se possibile portare a casa il trofeo"."I punti di forza della Juventus sono tanti, sono una squadra cinica, in una partita secca hanno grande esperienza e sicuramente dobbiamo fare attenzione. Gli episodi dicono a volte male, altre sono a tuo favore. Mi sento sicuro di quello che stiamo facendo, delle nostre prestazioni, siamo una squadra più esperta. Stiamo gestendo bene i momenti delle gare e questo mi piace, stiamo subendo meno rispetto alla passata stagione. Forse in questo momento è quel qualcosa in più che abbiamo"."Mi auguro non ci siano sempre episodi. Si parla di esperienza, di aver già vissuto momenti di questo tipo. Queste anno è capitato e abbiamo recuperato, fa parte della crescita. Gestire i momenti che non sono sempre gli stessi: non vai sempre in vantaggio, se vai sotto hai tempo di recuperare, ti devi rifugiare nelle tue idee, i tuoi principi e il tuo gioco. A Polten abbiamo giocato senza fretta e ribaltato il risultato, ci vuole anche un pizzico di fortuna perchè senza quella non vinci le partite ma se hai la consapevolezza di poter giocare in un certo modo e quello ti può portare a vincere le partite qualunque sia il risultato".