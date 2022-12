Il tecnico dellaAlessandroha parlato ai microfoni de La7 in seguito alla gara contro la Juventus Women. Queste le sue parole:"C'era un pubblico straordinario e siamo molto felici. Peccato, è stata una partita condizionata da tanti fattori, primo tra tutti la stanchezza. Noi eravamo stanche da Wolfsburg. Qualche episodio ma non voglio parlare di questo. Siamo a tre punti di vantaggio sulla Juventus e cinque dalla Fiorentina questo significa che abbiamo fatto un bel percorso"."La sconfitta non mi preoccupa. Giocavamo contro una squadra forte, sono le più forti del campionato le due squadre che si sfidavano oggi. Oggi è una sconfitta frutto della stanchezza. I gol sono venuti fuori da una serie di episodi negativi, non perchè sia cambiato qualcosa. Oggi le avversarie sono giocatrici importanti che appena concedi qualcosa ti castigano e così è stato. Non ci deve preoccupare nulla. Ora siamo stanche ma dobbiamo recuperare perchè venerdì abbiamo una partita importante".