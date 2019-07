Giornata di presentazioni anche in casa Roma. I giallorossi hanno indetto una conferenza stampa per presentare il neoacquisto Leonardo Spinazzola. L'esterno difensivo è arrivato dalla Juventus dopo una stagione di alti e bassi in bianconero. Il nuovo arrivato tra i capitolini ha parlato anche della squadra in cui ha militato nell'ultima annata: “Differenze tra Juve e Roma? E' presto per tirare le somme, sono qui da una settimana. Per ora non ci sono differenze, le trovo allo stesso livello. Higuain? Posso solo dirgli che qui si sta bene. Sono contento che Buffon sia tornato alla Juve, è una persona eccezionale”.