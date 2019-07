Leonardo Spinazzola, ex terzino sinistro della Juventus, trasferitosi in estate alla Roma nello scambio con Luca Pellegrini, ha parlato dell'esperienza in bianconero al sito ufficiale giallorosso: "Cosa ho imparato nell'anno in bianconero? Tanto, in campo e fuori. Come diceva Allegri, per stare lì devi essere un campione anche mentalmente. Ti alleni con tanti fenomeni, che lo sono in campo ma soprattutto nella testa. Ho imparato soprattutto quale livello di attenzione ci vuole tutto l’anno in allenamento e in gara, che alla fine è quello che fa la differenza. Quella che ricordo con più piacere in carriera? Ovviamente per importanza il 3-0 all’Atletico Madrid lo scorso anno nel ritorno degli ottavi di Champions League a Torino, ma non è stata quella la mia miglior prestazione della carriera. Con l’Atalanta ho fatto delle gare migliori. Una su tutte? La sfida a Dortmund al Signal Iduna Park contro il Borussia in Europa League nel febbraio 2018. Quella è stata la mia prima bella esperienza europea".