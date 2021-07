La Juventus sembra ancora destinata a essere per qualche anno almeno l'unica big storica del calcio italiano ad avere lo stadio di proprietà. Tanto si è parlato infatti del progetto del nuovo impianto della Roma, ma come spiega nel dettaglio Calciomercato.com la situazione nella capitale rischia di andare in stallo: la nuova società targata Friedkin ha bocciato il progetto di Tor di Valle promosso dalla precedente gestione Pallotta, tuttavia per farlo bisogna prima rimuovere lo status di Interesse Pubblico allo stesso progetto Tor di Valle. Il problema è cheChe impasse!