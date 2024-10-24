Formazioni ufficiali
Roma (3-5-2):
Svilar; Celik, N'Dicka, Hermoso; Zalewski, Kone, Le Fee, Pisilli, Angelino; Baldanzi, Dovbyk.
A disposizione: Marin, Ryan, Cristante, Pellegrini, Abdulhamid, Shomurodov, Hummels, Paredes, Dybala, Sangare.
Allenatore: Ivan Juric.
Dinamo Kiev (3-5-2):
Neshcheret; Bilovar, Popov, Mykhavko; Tymchyk, Mykhailenko, Rubchynskyi, Vivcharenko; Voloshyn, Guerrero.
A disposizione: Bushchan, Morgun, Diachuk, Brazhko, Shaparenko, Vanat, Karavaiev, Kabaiev, Malysh, Buyalskyi, Dubinchak.
Allenatore: Oleksandr Shovkovskyi.