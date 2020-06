Gianluca Petrachi è stato sospeso dalla Roma e da oggi non gestirà più ufficialmente il mercato giallorosso. Una punizione dall’alto per i troppi atteggiamenti definiti sopra le righe da Pallotta e gran parte della dirigenza. L’ad Fienga in questi giorni aveva provato a convincere Petrachi ad abbassare i toni dopo lo scambio di sms al veleno con Pallotta, ma il direttore sportivo salentino non he voluto sapere e ha continuato con le sue rimostranze, con le sue accuse a vari livelli per le difficoltà di mercato, per le ingerenze di Baldini (che oggi è sempre più al centro delle trattative dei calciatori, vedi Smalling) e per l’accerchiamento mediatico nei suoi confronti. Al suo posto sarà promosso Morgan De Sanctis.