Laperde ancora Chris. Brutte notizie per la squadra di Josè, attesa dopo la sosta dal big match contro laa cui il difensore inglese non potrà prendere parte. Tornato da poco a disposizione del tecnico portoghese, il 31enne ha rimediato una lesione al flessore della coscia destra che lo costringerà a stare fermo per almeno due settimane, rientrando in squadra forse per la sfida contro il Cagliari del 27 ottobre. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno, ma la sua assenza contro i bianconeri è già cosa certa.