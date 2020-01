A Rai Sport, Chris Smalling ha commentato Juve-Roma.



DELUSO - "Sì, sono molto deluso dal risultato. La Roma era in controllo e ha preso gol lì. Su tre competizioni, ora siamo fuori da una. E non abbiamo saputo sfruttare le occasioni".



MIGLIORARE - "Ora dobbiamo continuare a migliorare, lavorare duro in allenamento. Per arrivare al livello della Juve va fatto questo. Passi in avanti, ma nel controllo la Juve è superiore".



LAZIO - "Siamo delusi, ma pensiamo subito al derby. E' importante anche per un posto in Champions".