Chris Smalling avvisa la Juve. Intervenuto ai microfoni di Roma TV dopo il pareggio contro il Napoli, il difensore giallorosso ha detto la sua anche sulle possibilità della squadra di Josè Mourinho di raggiungere il quarto posto. Ecco le sue parole: "Dobbiamo andare avanti con questa mentalità fino alla fine della stagione, poi vedere dove arriviamo. E magari nella prossima stagione possiamo puntare ad avere la continuità che stiamo avendo in quest'ultimo periodo. La cosa buona è che abbiamo ancora molte cose per cui lottare: la semifinale in Conference, che è importantissima, ma prima abbiamo una partita molto importante sabato. Stiamo lottando anche per il quarto posto, anche se sembra difficile, ma se continuiamo a far bene possiamo mettere pressione a chi ci sta davanti. Ci giochiamo molto nelle prossime partite".