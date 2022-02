Da tre giorni a Roma non si parla d’altro che di Zaniolo, dopo le frasi di martedì del general manager Tiago Pinto, frasi che hanno messo in dubbio la sua permanenza in giallorosso per il prossimo anno. Come racconta Gazzetta, Mourinho sul futuro di Nicolò una volta si è già espresso ed è successo dopo la sconfitta di Bologna, il primo dicembre scorso: "Parlo contro i miei interessi, a Nicolò consiglio di andare a giocare all’estero perché in Italia per lui sta diventando impossibile".