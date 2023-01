Continua la caccia al centrale in casa Juve, soprattutto in virtù dell'età che avanza e dei numerosi acciacchi di Leonardo Bonucci, che stanno condizionando la sua attuale stagione. Uno dei nomi monitorati è quello del giallorosso Smalling, che stando a quanto riportato da Calciomercato.com, starebbe discutendo del rinnovo di contratto con la Roma proprio in queste ore. La Juve osserva con attenzione la situazione, pronta a sferrare l'assalto decisivo in caso di libero accesso.