La strada che sta provando a portare avanti la Roma per il riscatto di Chris Smalling si fa sempre più in salita. Il difensore inglese è stato accostato anche alla Juve che potrebbe pensarci in vista della prossima stagione se i giallorossi non dovessero riuscire a prenderlo a titolo definitivo dal Manchester United. Le buone prestazioni in Italia hanno spinto i Red Devils ad alzare la richiesta, con la Roma che però si sta iniziando a guardare intorno per trovare delle alternative: tra i profili seguiti, secondo La Gazzetta dello Sport il nome più caldo è quello dell'argentino Rojo, anche lui del Manchester United e in prestito all'Estudiantes.