La Roma continua la sua ricerca al successore di Kostas Manolas. Per colmare il vuoto in difesa i giallorossi hanno pensato al centrale belga del Tottenham Toby Alderweireld. Il giocatore ha una clausola da 27 milioni che scadrà in settimana. Il club capitolino potrebbe muoversi nei prossimi giorni o, in alternativa, tentare l'assalto a Daniele Rugani della Juventus. Lo riporta il Mundo Deportivo.