Il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo è stato spesso accostato alla Juventus negli ultimi mesi soprattutto. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport però il rinnovo del giocatore con la società giallorossa sarebbe lontano in quanto il classe '99 vorrebbe un ruolo da protagonista, che la Roma non sarebbe disposta ad offrirgli. La società della capitale quindi sarebbe disposta ad ascoltare le offerte per cedere Zaniolo. La base però è di 50 milioni di euro.