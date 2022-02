Occhio alla situazione relativa a Zaniolo. Come racconta Calciomercato.com, per prolungare il giocatore vuole almeno 4 milioni di euro (attualmente sono 2.6). A questo va aggiunta la necessità di Mou di continuare l'opera di rinnovamento della squadra, che potrà continuare solo attraverso le cessioni. Thiago Pinto dovrà vendere bene, i Friedkin per ovvie ragioni non possono essere un pozzo senza fondo. Senza Europa è proprio necessario.