Dopo la separazione da Gianluca Petrachi la Roma si è ritrovata senza direttore sportivo. In questi mesi le redini le stanno prendendo in mano l'ex portiere Morgan De Sanctis e il CEO giallorosso Guido Fienga, ma la società è alla ricerca di un nuovo ds: dalle parti di Trigoria il grande sogno si chiama Fabio Paratici, che però difficilmente lascerà la Juventus nel futuro immediato. Ecco perché la Roma sta sondando il terreno per Nicolas Burdisso che è già stato nella capitale da giocatore ed è rimasto senza squadra dopo il cambio di proprietà al Boca Juniors.