La Champions League rischia seriamente di diventare una chimera per la Roma. I giallorossi devono necessariamente battere il Parma nell’ultimo turno e sperare in una sconfitta di Inter, Milan e Atalanta. Una combinazione di risultati quantomeno complicata da ottenere. In caso di mancata qualificazione alla competizione europea più importante diventerebbe quasi scontato programmare una rivoluzione estiva. Uno degli indiziati a lasciare il club capitolino è Kostas Manolas. La sua clausola di 36 milioni fa gola a tanti club. Al momento la Juventus è in vantaggio, ma i tentennamenti bianconeri hanno permesso l’inserimento dell’Arsenal. I Gunners fanno sul serio. La Juve deve rendere una decisione nelle prossime settimane e valutare se ingaggiare un duello di mercato con il club londinese o meno.