La Roma si prepara a piazzare il secondo grande colpo della sua campagna estiva. Dopo l'arrivo di Leonardo Spinazzola, i bianconeri potrebbero acquistare anche Pau Lopez, portiere del Betis Siviglia. Secondo fonti spagnole, l'affare dovrebbe concretizzarsi per 18 milioni. L'arrivo di Lopez potrebbe avere ripercussioni parziali sul mercato in uscita della Juve. Cambiamenti riguardanti un giocatore in particolare: Mattia Perin. Il portiere di Latina era dato per vicinissimo al passaggio in giallorosso, ma di fronte a questo nuovo scenario potrebbe accasarsi altrove. Porto, Benfica, Milan, Fiorentina e Siviglia restano le piste più accreditate.