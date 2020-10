C'è anche il nome di Fabio Paratici nella lista dei ds che sta cercando la Roma. I giallorossi hanno fatto il mercato senza la figura di un direttore sportivo in società, un buco che devono coprire al più presto. Per questo, la nuova società si è già mossa e i candidati a rivestire questa carica sono sei, dei quali lo juventino Paratici è l'unico italiano: gli altri sono Campos, Rangnick, Emenalo, Planes e Orta. Per il momento la Juve non ha nessuna intenzione di privarsi del suo dirigente, che ha condotto in prima persona l'ultimo mercato della Juve.