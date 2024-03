Dopo anni in cui Totti non fa altro che esprimere adorazione per Paulo Dybala, ecco la frase che allunga l’ombra del dubbio: "Se fossi un dirigente della Roma penserei bene a confermare un top player che gioca 15 partite all’anno". E chi se l’aspettava? Di sicuro non Dybala, scrive il Corriere dello Sport, che non ha voluto replicare al pensiero di una leggenda del calcio ma conta di rispondergli sul campo già a Lecce. Non gli ha fatto piacere svegliarsi con decine di messaggi che su whatsapp lo “avvisavano” della frase di Totti. Anche perché il rapporto tra i due, nato prima dell’arrivo alla Roma di Paulo, è sempre stato buono, di rispetto reciproco. Ci sarà modo di chiarirsi se del caso.