Un altro durissimo attacco, alla Juve e alla Roma. Paolo Ziliani, giornalista del Fatto Quotidiano, noto per le sue accuse al mondo bianconero, si è espresso in merito all'affare Daniele Rugani. E all'interesse giallorosso per Gonzalo Higuain.



Ecco le sue parole, in un tweet: “In attesa di farsi carico di Higuain accollandosi un ingaggio lunare e riscattandolo per 36 milioni, la Roma si conferma infermiera personale della Juventus: tutto pronto per il prestito oneroso di Rugani con obbligo di riscatto a 25 milioni. Sì badròne!".