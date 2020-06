Riparte il campionato anche per la Roma che alle 21.45 sfida la Sampdoria allo stadio Olimpico. ​I giallorossi cercano la terza vittoria consecutiva per tenere il passo dell'Atalanta quarta in classifica e riprendere margine sul Napoli, sesto a -3 dalla squadra di Fonseca; i blucerchiati di Ranieri invece, ancora senza l'infortunato Quagliarella, sono reduci dal ko con l'Inter nel recupero della 25esima giornata e sono sedicesimi, a +1 sulla coppia Genoa-Lecce.



Queste le formazioni ufficiali:​



Roma: Mirante; B. Peres, Ibanez, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; C. Perez, Pastore, Mkhitaryan; Dzeko.



Sampdoria: Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini​



LIVE: