Da agipronews

Per i bookmaker internazionali, Paulo Fonseca sta già riempiendo il trolley, o quasi. La crisi nera della Roma iniziata con il derby e culminata con l’eliminazione negli ottavi di Coppa Italia contro lo Spezia – tra errori, orrori e il siparietto tragicomico delle sei sostituzioni – ha convinto gli analisti di Stanleybet.it che l’avventura del portoghese a Trigoria sia giunta al capolinea. E, come si conviene in questi casi, c’è giù una lista di sostituti che potrebbero (dovrebbero?) rimpiazzare l’allenatore romanista. La prima scelta, certamente affascinante per filosofia di gioco e capacità di (ri)accendere la piazza: è Maurizio Sarri a 4,00. Poi un tecnico di livello top come Massimiliano Allegri a 6,00, nome già accostato più volte al club di Dan Friedkin e, per molti, l’uomo giusto per dar vita a un progetto ambizioso. La terza scelta, senza dubbio farà discutere – soprattutto tra quei tifosi che certo non hanno dimenticato il modo in cui il tecnico toscano ha trattato Francesco Totti al tramonto della carriera - e cioè lo ’Spalletti Ter’ quotato a 8,00 al pari di Daniele De Rossi. A 10,00 c’è Mazzarri, mentre ad alcuni nomi esotici - Tuchel a 20,00 al pari di Rangnick – si accompagnano candidature di calciatori amatissimi da queste parte come David ’El Pek’ Pizarro, bancato a 25 volte la posta.